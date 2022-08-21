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Американцы вывезли 137 цистерн с нефтью из Сирии

SANA: военные США вывезли из Сирии 137 цистерн с нефтью при участии курдских формирований

Фото: Shutterstock

137 цистерн с нефтью вывезли военные США с территорий на северо-востоке Сирии, находящихся под контролем курдских формирований «Силы демократической Сирии». Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на источники.

По их данным, в Ирак под усиленной охраной проследовали две колонны нефтевозов. В первой были 122 цистерны, во второй — 15. Они пересекли контрольно-пропускной пункт «Эль-Махмудия» в пограничном районе Йарубия.

Транспортировка топлива, добытого на сирийских месторождениях в регионе Аль-Джазира, проводилась при поддержке курдских формирований.

14 августа сообщалось, что американские военнослужащие вывезли из Сирии в Ирак 89 цистерн с нефтью. Соединенные Штаты незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, в которых расположены крупнейшие сирийские месторождения нефти и газа.

Официальный Дамаск неоднократно заявлял, что считает присутствие американских военных на своей территории оккупацией, а также государственным пиратством для неприкрытой кражи нефти.

В январе этого года в Сирии неподалеку от Ирака была замечена гигантская колонна из бензовозов с украденной нефтью, сопровождаемая автомобилями армии США. Кадры запечатлели момент незаконного вывоза американцами сирийской нефти, добытой на месторождениях Рмейлан в северо-восточной части провинции Хасеке.

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Любовь Ширижик
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