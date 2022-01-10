Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Гигантскую колонну с украденной США нефтью заметили в Сирии

«Русская Весна» опубликовала кадры с колонной украденной силами США сирийской нефти

Кадр: «Русская весна»

Гигантскую колонну из бензовозов с украденной нефтью заметили в Сирии близ границы с Ираком. Соответствующие кадры опубликовало близкое к Минобороны России издание «Русская Весна».

На видео, снятом военной авиацией, запечатлены десятки грузовиков, движущихся по трассе М4 к незаконному погранпереходу Эль-Валид. При этом видно, что их сопровождают четыре автомобиля армии США. Известно, что в итоге все они переправились на территорию Ирака.

По данным издания, на кадры попал момент незаконного вывоза американцами сирийской нефти, добытой на месторождениях Рмейлан в северо-восточной части провинции Хасеке, где силы США вместе с курдами недавно запустили нефтеперерабатывающий завод. Предполагается, что запуск этого предприятия позволит значительно нарастить объемы похищаемого из региона Аль-Джазира топлива уже в ближайшие месяцы.

Как рассказали местные источники, к хищению нефти также причастны арабские шейхи из племени Тай, которые сотрудничают с компанией Delta Crescent, занимающейся переработкой нефти в Сирии.

Ранее представителей США уже неоднократно обвиняли в краже сирийской нефти. В частности, в апреле прошлого года американские военные при поддержке боевиков «Демократических сил Сирии» вывезли из республики более 40 бензовозов с украденной нефтью.

Известно, что до начала вооруженного конфликта в 2011 году Сирия добывала около 380 тысяч баррелей нефти в день. После этого Дамаск потерял контроль над большинством месторождений — они оказались в руках боевиков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о подготовленной атаке на Казахстан
В результате взрыва близ школы в Афганистане погибли девять человек
В Пекине призвали отказаться от помощи попавшим в ДТП олимпийцам из-за COVID-19
Противники санпропусков во Франции устроили «линчевание» соратнику Макрона
Токаеву предложили снести памятники Назарбаеву и вернуть старое название столице
Российские компании захотели обойти новые выплаты
Шинейд О'Коннор высказалась о самоубийстве 17-летнего сына
Захарова ответила Блинкену на вопрос о Казахстане
Цена на российский газ для Молдавии резко выросла
В полиции Чечни появились автомобили Cadillac Escalade
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter