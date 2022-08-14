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Стало известно о вывозе военными США 89 цистерн с нефтью из Сирии в Ирак

SANA: американские военные вывезли 89 цистерн с нефтью из Сирии в Ирак

Фото: Stringer / Reuters

Военнослужащие вооруженных сил США вывезли из Сирии в Ирак 89 цистерн с нефтью. Об этом пишет сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на источники.

Как уточняется, вывоз осуществлялся через нелегальный пограничный переход «Махмудия», который находится рядом с поселением Аль-Ярубия в провинции Эль-Хасеке. Соединенные Штаты незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, в которых расположены крупнейшие сирийские месторождения нефти и газа.

Официальный Дамаск неоднократно заявлял, что считает присутствие американских военных на своей территории оккупацией, а также государственным пиратством для неприкрытой кражи нефти.

В январе этого года в Сирии, неподалеку от Ирака, была замечена гигантская колонна из бензовозов с украденной нефтью, сопровождаемая автомобилями армии США. Сообщается, что опубликованные изданием «Русская Весна» кадры запечатлели момент незаконного вывоза американцами сирийской нефти, добытой на месторождениях Рмейлан в северо-восточной части провинции Хасеке.

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Варвара Кузьмина
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