Российские войска пресекли действия двух ДРГ в ЛНР и Харьковской области

Минобороны заявило, что ВС РФ пресекли действия двух ДРГ в ЛНР и Харьковской области

Российские войска пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Луганской народной республике (ЛНР) и Харьковской области. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что Вооруженные силы (ВС) РФ пресекли действия ДРГ у населенных пунктов Синьковка и Стельмаховка. Он также рассказал, что на купянском направлении российская авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям ВСУ у населенных пунктов Фиголевка и Двуречная в Харьковской области, а также Новоселовское и Розовка в ЛНР.

Ранее в Минобороны отчитались, что российские штурмовые отряды взяли под контроль три квартала Артемовска (украинское название — Бахмут). По словам Конашенкова, поддержку штурмовикам в ходе боевых действий оказывают бойцы российских воздушно-десантных войск.