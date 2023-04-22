Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:46, 22 апреля 2023Россия

Российские войска пресекли действия двух ДРГ в ЛНР и Харьковской области

Минобороны заявило, что ВС РФ пресекли действия двух ДРГ в ЛНР и Харьковской области
СюжетМинобороны:

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российские войска пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Луганской народной республике (ЛНР) и Харьковской области. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что Вооруженные силы (ВС) РФ пресекли действия ДРГ у населенных пунктов Синьковка и Стельмаховка. Он также рассказал, что на купянском направлении российская авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям ВСУ у населенных пунктов Фиголевка и Двуречная в Харьковской области, а также Новоселовское и Розовка в ЛНР.

Ранее в Минобороны отчитались, что российские штурмовые отряды взяли под контроль три квартала Артемовска (украинское название — Бахмут). По словам Конашенкова, поддержку штурмовикам в ходе боевых действий оказывают бойцы российских воздушно-десантных войск.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Берлин решил массово выслать российских дипломатов
Алена Водонаева объяснила свой отказ от алкоголя
В Запорожье заявили о массовых переходах ВСУ на сторону России
Найденный в Белгороде боеприпас оказался не взрывоопасен
Сербия стала чаще закупать военную технику на Западе и в Китае
9-летнего мальчика застрелили в Доминикане спустя полчаса после начала отпуска
Майк Тайсон назвал лучшего боксера мира
Появилось фото найденной в Белгороде авиабомбы весом в полтонны
Мужчина провалился в шахту лифта в московской многоэтажке
В Минобороны заявили об уничтожении более 250 бойцов ВСУ на одном направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.