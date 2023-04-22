Пассажирский автобус попал в смертельное ДТП в российском регионе

В Башкирии пассажирский автобус столкнулся с иномаркой, один человек погиб

В Башкирии произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса и иномарки. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника ГИБДД по российскому региону Владимира Севастьянова.

Автобус Peugeot, перевозивший 14 человек, попал в аварию на трассе Дюртюли — Нефтекамск в Дюртюлинском районе республики. Уточняется, что он столкнулся с легковым автомобилем Mazda.

В результате водитель легковушки скончался от полученных травм. По данным регионального главка МЧС, еще 11 человек — 10 пассажиров автобуса и один пассажир Mazda — были доставлены в больницу для осмотра и оказания медицинской помощи. Подробности об их состоянии не приводятся.

Ранее в апреле сообщалось, что рейсовый микроавтобус перевернулся в Старорусском районе Новгородской области. В автобусе, помимо водителя, находились 13 пассажиров. За медицинской помощью обратились семеро.

