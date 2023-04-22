Россия решила перейти на национальные валюты при расчете за энергоресурсы

Вице-премьер Новак заявил о планах РФ перевести все расчеты за энергоресурсы в нацвалюты

Россия решила перейти на национальные валюты при расчете за энергоресурсы. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

По словам чиновника, Россия намерена отказаться от использования евро и доллара при расчетах и вместо этого перейти на рубли и юани.

«Тенденция очень сильно изменилась по меньшему использованию долларов либо евро. Учитывая текущие проблемы по расчетам с этими валютами, в своих расчетах переходим только фактически на национальные валюты», — приводит агентство слова вице-премьера.

Также он отметил, что расчет в национальных валютах уже частично запущен.

При этом ранее в России признавали невозможность замены доллара и евро в ближайшее десятилетие. Росконгресс считает, что альтернативная валюта на мировом рынке появится не раньше 2035-2040 годов. По данным МВФ, 58 процентов официальных валютных резервов в мире хранится именно в американской валюте.