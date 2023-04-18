Замену доллара на юань в Фонде национального благосостояния оценили

Профессор РАНХиГС Юденков назвал замену доллара на юань в ФНБ России «худшим вариантом»

Замещение доллара юанем в Фонде национального благосостояния России не исправило ситуацию. Таким образом смену политики в области накопления резервов в эфире радиостанции «Говорит Москва» оценил профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Он назвал решение Центрального банка России «худшим вариантом», так как замена доллара на юань только увеличила риски. По словам Юденкова, вместо привязки к американской и европейской валюте появилась зависимость от китайской. «Мы легли под доллар в 91 году, теперь мы легли под юань», — сказал он.

Эксперт отметил, что существует достаточно других способов обеспечения рубля. Неправильными действиями в этом направлении, его мнению, объясняется текущая слабость национальной валюты.

Юденков высказался также на тему вероятности получение доступа России к замороженным за рубежом активам. По его мнению, возврат средств станет возможным только после окончания специальной военной операции (СВО).

Ранее в России признали невозможность замены доллара и евро в ближайшее десятилетие. Росконгресс считает, что альтернативная валюта на мировом рынке появится не раньше 2035-2040 годов. По данным МВФ, 58 процентов официальных валютных резервов в мире хранится именно в американской валюте.