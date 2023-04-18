В России признали невозможность замены доллара и евро в ближайшее десятилетие

Росконгресс: валюта-конкурент доллара и евро на мировом рынке появится не раньше 2035 года

Валюта, которая сможет стать альтернативой доллару и евро на мировом рынке, появится не раньше 2035-2040 годов, признали в Росконгрессе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад фонда.

Доллар все еще занимает прочные позиции в международной экономике, напомнили в Росконгрессе. По данным МВФ, 58 процентов официальных валютных резервов в мире хранится именно в американской валюте. Авторы доклада заявили, что вес доллара последние 20 лет постепенно снижается, но очень медленно — на десятые доли процента в год.

Пока на роль конкурента доллару может претендовать только евро. По словам представителей Росконгресса, еврозона продолжает расширяться, а за пределами Европы евро выполняет функцию бенчмарка для двух межнациональных валют в Африке: центральноафриканского и западноафриканского франков, которые обращаются на территории 14 стран.

В перспективе на роль доминирующих валют могут претендовать юань и гонконгский доллар, валюты центрально- и западноафриканских стран, Латинской Америки и стран ЕАЭС, отметили авторы доклада. Однако они подчеркнули, что от обретения этого статуса их отделяют десятки лет.

Страны Ближнего Востока и Латинской Америки работают над созданием собственных валютных союзов, однако и эти процессы идут очень медленно. О необходимости разработки единой валюты часто говорят и в ЕАЭС, однако условия для этого пока не созданы, считают в Росконгрессе. Там напоминают, что полноценный валютный союз является конечным этапом экономической интеграции, предполагающей таможенные и миграционные объединения и формирование общего финансового, трудового и товарного рынка.

В марте ЦБ подсчитал, что в первом квартале реальный курс рубля снизился на 14,7 процента, в том числе в марте снижение составило 3,4 процента. По отношению к доллару в марте реальный курс рубля снизился на 4,2 процента по сравнению с февралем, а евро — на 3,9 процента. Номинальный курс рубля потерял 4 и 3,7 процента соответственно.