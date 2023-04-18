Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:08, 18 апреля 2023Экономика

В России признали невозможность замены доллара и евро в ближайшее десятилетие

Росконгресс: валюта-конкурент доллара и евро на мировом рынке появится не раньше 2035 года
СюжетКурс доллара:

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Валюта, которая сможет стать альтернативой доллару и евро на мировом рынке, появится не раньше 2035-2040 годов, признали в Росконгрессе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад фонда.

Доллар все еще занимает прочные позиции в международной экономике, напомнили в Росконгрессе. По данным МВФ, 58 процентов официальных валютных резервов в мире хранится именно в американской валюте. Авторы доклада заявили, что вес доллара последние 20 лет постепенно снижается, но очень медленно — на десятые доли процента в год.

Пока на роль конкурента доллару может претендовать только евро. По словам представителей Росконгресса, еврозона продолжает расширяться, а за пределами Европы евро выполняет функцию бенчмарка для двух межнациональных валют в Африке: центральноафриканского и западноафриканского франков, которые обращаются на территории 14 стран.

Материалы по теме:
Курс доллара и евро обновил годовые максимумы
Курс доллара и евро обновил годовые максимумы
7 апреля 2023
В мире развернулась борьба за литий. Кто перехватит контроль над важнейшим ресурсом экономики будущего?
В мире развернулась борьба за литий.Кто перехватит контроль над важнейшим ресурсом экономики будущего?
15 апреля 2023

В перспективе на роль доминирующих валют могут претендовать юань и гонконгский доллар, валюты центрально- и западноафриканских стран, Латинской Америки и стран ЕАЭС, отметили авторы доклада. Однако они подчеркнули, что от обретения этого статуса их отделяют десятки лет.

Страны Ближнего Востока и Латинской Америки работают над созданием собственных валютных союзов, однако и эти процессы идут очень медленно. О необходимости разработки единой валюты часто говорят и в ЕАЭС, однако условия для этого пока не созданы, считают в Росконгрессе. Там напоминают, что полноценный валютный союз является конечным этапом экономической интеграции, предполагающей таможенные и миграционные объединения и формирование общего финансового, трудового и товарного рынка.

В марте ЦБ подсчитал, что в первом квартале реальный курс рубля снизился на 14,7 процента, в том числе в марте снижение составило 3,4 процента. По отношению к доллару в марте реальный курс рубля снизился на 4,2 процента по сравнению с февралем, а евро — на 3,9 процента. Номинальный курс рубля потерял 4 и 3,7 процента соответственно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Песков назвал дату посещения Путиным штабов войск в Херсонской области и ЛНР
Пентагон проверит получателей секретных документов после крупнейшей утечки
Блинкен в заявлении про Хиросиму и Нагасаки не принес извинений за бомбардировки
Россиянин сбросил в подпол задушенную сожительницу и позвал друга выпить
Россельхознадзор уничтожил 18 тонн контрабандного сыра дорблю
В России признали невозможность замены доллара и евро в ближайшее десятилетие
Аллигатор откусил мужчине ногу по колено
Милонов ворвался в вейп-шоп и начал угрожать сотрудникам диареей
Российские производители пластика попросили помощи из-за конкуренции с Китаем
Власти откажутся от кнопки отключения рекомендаций на сайтах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.