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21:31, 22 апреля 2023Мир

Экс-премьера Британии обвинили в оскорблении подчиненных

The Times: экс-премьер Британии Джонсон оскорблял подчиненных и называл себя «фюрером»
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Pool / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оскорблял своих подчиненных и называл себя в их присутствии «фюрером», пишет издание The Times.

В материале приводится отрывок из книги «Джонсон на Даунинг-стрит. История изнутри», написанной Энтони Селдоном и Рэймондом Ньюэллом. «Я должен держать все под контролем. Я фюрер. Я король, который принимает решения», — цитируют авторы слова британского экс-премьера.

Помимо этого, согласно Ньюэллу и Селдону, Джонсон нецензурно выражался о критиках внутри Консервативной партии, а также грубо отзывался о бывшем редакторе издания The Sunday Times Эмме Такер.

В мае прошлого года в сети появились фотографии британского политика, сделанные во время одной из «ковидных» вечеринок. Кадры, на которых Джонсон выпивает со своими помощниками, возмутили общественность и снова поставили его политическую карьеру под угрозу.

«Патигейт» — скандал, разразившийся вокруг Бориса Джонсона и других членов правительства, которых уличили в организации вечеринок во время локдауна в 2020 году. Этот факт вскрылся благодаря журналистскому расследованию, результаты которого были опубликованы в декабре 2021 года.

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Марина Совина
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