FT: США приблизили крах доллара, используя мировую финансовую систему против РФ

Валютный аналитик Стивен Джен обвинил США в том, что они самостоятельно приблизили крах доллара, используя мировую финансовую систему против России. Его слова приводит газета Financial Times.

Эксперт отметил, что доллар сократил свои позиции как резервная валюта, после того, как Вашингтон решил продемонстрировать свою власть. Его доля среди официальных мировых валют снизилась с 73 процентов в 2001 году до 47 процентов в 2023.

Джек указал, что доллар стал терять свой статус куда быстрее, чем предполагалось ранее. Он добавил, что в настоящее время валюта сохраняет свое могущество, поскольку она удобна и наиболее активно используется в мировых финансах и торговле.

Однако, по словам аналитика, Соединенным Штатам не следует полагать, что доллар всегда будет значимым, им необходимо провести анализ во избежание крупных ошибок.

Ранее эксперты оценили вероятность дефолта США. Около 35 процентов специалистов заявили, что ожидают объявления о дефолте США по казначейским обязательствам.

