Оценена вероятность дефолта США

JPMorgan: 35 процентов экспертов заявили о возможном дефолте США

Эксперты оценили вероятность дефолта США. Данные опроса банка JPMorgan приводит издание MarketWatch.

Около 35 процентов специалистов заявили, что ожидают объявления о дефолте США по казначейским обязательствам. Аналитики опросили более 2,5 тысячи участников весенних совещаний Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. При этом спикеры этих мероприятий оценивали вероятность дефолта от 10 до 15 процентов.

Сами представители JPMorgan отметили, что потолок госдолга США станет проблемой уже в следующем месяце. Аналитики считают, что такие способы избежать дефолта, как использование платиновых монет или исполнительные действия в соответствии с 14-й поправкой к Конституции США, «неработоспособны».

Потолок госдолга — это максимальная сумма денег, которую США могут заимствовать путем выпуска облигаций для выполнения своих финансовых обязательств. Когда он достигнут, казначейство больше не может выпускать свои ценные бумаги и способно только оплачивать казначейские векселя за счет налоговых поступлений.

JPMorgan ожидает, что дебаты по поводу потолка госдолга, а также по законопроекту о федеральном финансировании пройдут «опасно близко» к крайним срокам для внесения изменений. Эксперты спрогнозировали, что у казначейства могут закончиться доступные ресурсы к середине августа. Ожидается, что министр финансов США Джанет Йеллен в ближайшие несколько дней пересмотрит «дату-икс», к которой правительство больше не сможет выполнять все свои обязательства в полном объеме. Сейчас она приходится на начало июня.

Текущий уровень потолка госдолга США был превышен в январе, когда он достиг 31,4 триллиона долларов. Министерство финансов страны тогда заявило о введении чрезвычайных мер, чтобы избежать дефолта. Превышение лимита является угрозой для бюджетных выплат, в частности, у государства возникнут проблемы с оплатой различных социальных расходов, а также долгов и процентов по уже взятым обязательствам.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что американский госдолг можно сравнить с тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий. По его мнению, президент страны Джо Байден «ничего не сделал» для решения данной проблемы.