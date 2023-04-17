В США сравнили американский госдолг с тикающей бомбой

Спикер Маккарти: американский госдолг стал тикающей бомбой, которая взорвется

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что американский государственный долг можно сравнить с тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий. Президент страны Джо Байден «ничего не сделал» для решения данной проблемы, посетовал политик 17 апреля во время выступления на Нью-йоркской фондовой бирже.

«Без преувеличения, американский долг является тикающей бомбой, которая сдетонирует, если мы не примем серьезных, ответственных действий», — объяснил Маккарти.

Ранее в понедельник он также отметил, что дефолт Штатов — это «не вариант», но исключил возможность повышения потолка госдолга без уступок со стороны американской администрации.

12 марта Кевин Маккарти назвал несерьезным проект бюджета страны на 2024 финансовый год, который был представлен Белым домом. Он отметил, что высокий долг приносит инфляцию. Маккарти также подчеркнул, что в настоящее время Соединенным Штатам нужно «настоящее лидерство».