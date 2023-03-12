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22:19, 12 марта 2023Мир

В США назвали проект бюджета Белого дома несерьезным

Спикер конгресса США Маккарти назвал проект бюджета Белого дома на 2024 год несерьезным
Кевин Маккарти

Кевин Маккарти. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти в беседе с телеканалом Fox News назвал несерьезным проект бюджета страны на 2024 финансовый год, который ранее был представлен Белым домом.

По его словам, высокий долг приносит инфляцию. «А что делает инфляция, вы видите по этому банку [Silicon Valley Bank]. Процентные ставки растут, сказываясь на облигациях и другом», — сказал он.

Маккарти отметил, что в настоящее время Соединенным Штатам нужно в «настоящее лидерство». Он призвал власти «не играть в игры с потолком долга». «Президент [США Джо Байден] не демонстрирует лидерства в том, чтобы сеть за стол и решить эту проблему раньше, что делает Америку слабее», — сказал он.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден заложил расходы на поддержку Украины в проект бюджета на 2024 год. Также в новом проекте бюджета выделены средства на опережение Китая в глобальной конкуренции.

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Марина Совина
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