На Украине засняли на видео «ползущую» по грязи колонну танков Leopard 2

RusVesna показала «ползущую» по грязи колонну танков Leopard 2 и БТР M113

Видео: Telegram / RVvoenkor

Движение колонны немецких танков Leopard 2 A4 и американских бронетранспортеров (БТР) M113 по грязи на Украине засняли на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Украинские военные интенсивно продолжают осваивать полученную от НАТО боевую технику, уточнил автор кадров. «Колонна танков Leopard 2A4 и американских БТР M113 ползет по грязи где-то на Украине», — описал он ролик. На кадрах показано движение трех боевых машин.

Ранее офицер добровольческого батальона «Сокол» с позывным Бык рассказал о том, что немецкие танки Leopard, поставленные ВСУ, уже начали действовать на херсонском направлении. Leopard наблюдали в окрестностях, а также фиксировали обстрелы блокпостов из них. Одному из диверсионных отрядов даже удалось захватить боевую машину.