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12:37, 22 апреля 2023Интернет и СМИ

Бизнес-партнеры обвинили блогершу Лерчек в намеренном уходе от налогов

SHOT: партнеры по бизнесу обвинили блогершу Лерчек и ее мужа в намеренном уходе от налогов

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Партнеры по бизнесу блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Валерия Чекалина обвинили их в намеренном уходе от налогов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Предприниматели Маргарита и Евгений Шишкины из Йошкар-Олы утверждают, что два года назад столкнулись с мошенничеством со стороны семейства блогеров. По их словам, они решили стать дистрибьюторами электронных сигарет, производимых под брендами Лерчека, однако договор супругам-бизнесменам пришлось заключать не напрямую с Чекалиными, а с подставными ИП. Шишкины считают, что это было сделано с целью избежать уплаты налогов. В качестве доказательства они предоставили переписку с менеджером компании Челкалиных.

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Кроме того, по словам Шишкиных, Лерчек не выполнила договоренностей по заключенному контракту. Блогерша обещала провести в своих соцсетях крупную рекламную кампанию, чтобы помочь распродать купленную у нее продукцию, но не сделала этого. Неустойку Чекалины платить отказались, предложив бизнес-партнерам обратиться в суд.

Шишкины подали исковое заявление и выиграли процесс, однако деньги и нераспроданную продукцию вернуть не смогли до сих пор, так как ни Чекалины, ни менеджеры компании на связь не выходят.

Ранее суд признал законным запрет блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужу Артему Чекалину пользоваться интернетом. В то же время блогерша, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей и отмывании денег на сумму более 130 миллионов рублей, на слушание не приехала.

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Наталья Обрядина
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