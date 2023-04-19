Суд признал законным запрет блогерше Лерчек пользоваться интернетом

Мосгорсуд признал законным запрет российской блогерше Лерчек пользоваться интернетом

Мосгорсуд признал законным запрет блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек) пользоваться интернетом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сама Чекалина, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей и отмывании денег на сумму более 130 миллионов рублей, на слушание не приехала.

16 марта Савеловский суд Москвы избрал меру пресечения блогерше Лерчек и ее мужу Артему Чекалину. По ходатайству следствия на них наложен запрет определенных действий — им запрещено общаться со свидетелями и соучастниками, за исключением близких родственников, пользоваться почтой, телефоном, средствами связи и интернетом. При этом фигурантов дела не ограничили в передвижениях.

Об обысках в доме блогеров и возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на 300 миллионов рублей стало известно утром 7 марта.