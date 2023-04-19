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14:35, 19 апреля 2023Силовые структуры

Суд признал законным запрет блогерше Лерчек пользоваться интернетом

Мосгорсуд признал законным запрет российской блогерше Лерчек пользоваться интернетом

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Мосгорсуд признал законным запрет блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек) пользоваться интернетом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сама Чекалина, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей и отмывании денег на сумму более 130 миллионов рублей, на слушание не приехала.

16 марта Савеловский суд Москвы избрал меру пресечения блогерше Лерчек и ее мужу Артему Чекалину. По ходатайству следствия на них наложен запрет определенных действий — им запрещено общаться со свидетелями и соучастниками, за исключением близких родственников, пользоваться почтой, телефоном, средствами связи и интернетом. При этом фигурантов дела не ограничили в передвижениях.

Об обысках в доме блогеров и возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на 300 миллионов рублей стало известно утром 7 марта.

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Владимир Шарапов
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