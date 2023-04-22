Доктор Мясников оценил эффективность рисовой диеты для похудения
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире своей авторской программы «О самом главном» на канале «Россия-1» оценил эффективность рисовой диеты для похудения. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».
Мясников заявил, что рисовая диета достаточно эффективна, так как хороший «правильный» рис — продукт низкокалорийный. Сбросить вес при помощи подобной системы питания можно довольно быстро. При этом врач предупредил, что подобная монодиета «довольно жесткая», а худеть лучше без фанатизма, чтобы не навредить здоровью.
Сейчас, чтобы сбросить вес, мы выбираем диеты комбинированные. Вы не можете выбрать один продукт и на нем худеть. Это скудная диета. В итоге для здоровья вреда больше, хотя вес, наверное, вы потеряете
Мясников рекомендовал россиянам заменить белый рис на более полезный бурый или красный, чтобы избежать резких скачков сахара в крови, которые, в свою очередь, со временем могут привести к инсулинорезистентности, объяснил он.
Также врач призвал не злоупотреблять этим продуктом, так как в нем содержится вещество, структурно схожее со статинами. Это вещество, с одной стороны, снижает холестерин, а с другой — при накоплении может вызвать мышечную слабость, отметил Мясников.
Ранее Мясников развеял популярные мифы, связанные с клещами. В частности, он назвал заблуждением мнение, что клещи живут на деревьях. На самом деле они обитают в траве. В связи с этим врач посоветовал россиянам при походе в парк или в лес надевать штаны и высокие сапоги, чтобы защитить себя от укуса.