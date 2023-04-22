Доктор Мясников оценил эффективность рисовой диеты для похудения

Врач Мясников заявил об эффективности рисовой диеты для похудения, но назвал ее скудной

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире своей авторской программы «О самом главном» на канале «Россия-1» оценил эффективность рисовой диеты для похудения. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что рисовая диета достаточно эффективна, так как хороший «правильный» рис — продукт низкокалорийный. Сбросить вес при помощи подобной системы питания можно довольно быстро. При этом врач предупредил, что подобная монодиета «довольно жесткая», а худеть лучше без фанатизма, чтобы не навредить здоровью.

Сейчас, чтобы сбросить вес, мы выбираем диеты комбинированные. Вы не можете выбрать один продукт и на нем худеть. Это скудная диета. В итоге для здоровья вреда больше, хотя вес, наверное, вы потеряете Александр Мясников врач, телеведущий

Мясников рекомендовал россиянам заменить белый рис на более полезный бурый или красный, чтобы избежать резких скачков сахара в крови, которые, в свою очередь, со временем могут привести к инсулинорезистентности, объяснил он.

Также врач призвал не злоупотреблять этим продуктом, так как в нем содержится вещество, структурно схожее со статинами. Это вещество, с одной стороны, снижает холестерин, а с другой — при накоплении может вызвать мышечную слабость, отметил Мясников.

Ранее Мясников развеял популярные мифы, связанные с клещами. В частности, он назвал заблуждением мнение, что клещи живут на деревьях. На самом деле они обитают в траве. В связи с этим врач посоветовал россиянам при походе в парк или в лес надевать штаны и высокие сапоги, чтобы защитить себя от укуса.

