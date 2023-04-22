Путин поручил оптимизировать экспертные советы в органах власти

Путин поручил кабмину оптимизировать экспертные советы в органах власти и госкорпорациях

Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по науке и образованию поручил оптимизировать экспертные советы, действующих при федеральных органах исполнительной власти и государственных корпорациях. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Соответствующее поручение было дано правительству России. Данную задачу кабмин будет решать совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук». Отмечается, что для формирования единой системы экспертизы научно-технических программ и проектов, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета планируется привлекать представителей высокотехнологичных государственных и частных компаний.

Заседание Совета по науке и образованию состоялось 8 февраля 2023 года. Один из членов совета Дмитрий Пушкарь рассказал, что члены совета не комментируют повестку предстоящих заседаний, поскольку «это сугубо закрытые совещания, направленные на обсуждения науки и образования».