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01:08, 18 января 2023Россия

Путин проведет заседание совета по науке и образованию

«Ведомости»: президент Путин 8 февраля проведет заседание совета по науке и образованию
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин 8 февраля проведет заседание президентского совета по науке и образованию, председателем которого он является. Об этом в среду, 18 января, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации главы государства.

Как пишет газета, к моменту проведения заседания Госдума должна принять законопроект о передаче президентскому совету от правительства полномочий по утверждению прогноза научно-технологического развития России. Он был внесен в Госдуму самим кабмином 23 декабря 2022 года. Принятие инициативы предполагает также, что порядок разработки и корректировки прогноза научно-технологического развития России вместо правительства будет определять президент, а утверждать его будет совет при главе государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на запрос издания пообещал своевременно сообщить о дате проведения заседания. Один из членов совета Дмитрий Пушкарь заявил, что члены совета не комментируют повестку предстоящих заседаний, поскольку «это сугубо закрытые совещания, направленные на обсуждения науки и образования». Он добавил, что информация о предстоящем заседании совета «будет в ближайшие дни, пока ее нет».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался назвать вероятные сроки послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. «Мы сообщим вам, когда это произойдет», — ответил он на вопрос о том, не определена ли еще дата мероприятия.

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Марина Совина
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