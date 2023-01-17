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12:59, 17 января 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос о вероятных сроках послания парламенту

Песков заявил, что в Кремле пока не будут называть вероятные сроки послания парламенту

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В Кремле пока не будут называть вероятные сроки послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы сообщим вам, когда это произойдет», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, не определена ли еще дата мероприятия.

Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. Он придал особую важность социально-экономическим проблемам, с которыми столкнулась Россия в период пандемии коронавируса.

Журналисты несколько раз задавали Пескову вопрос о дате послания парламенту, однако Кремль до сих официально не озвучил сроки. В декабре 2022 года Песков допустил, что послание Федеральному собранию может состояться в 2023 году. Он также исключил послание главы государства парламенту в письменной форме, подчеркнув, что такого не бывает.

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Никита Абрамов
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