В Кремле ответили на вопрос о вероятных сроках послания парламенту

Песков заявил, что в Кремле пока не будут называть вероятные сроки послания парламенту

В Кремле пока не будут называть вероятные сроки послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы сообщим вам, когда это произойдет», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, не определена ли еще дата мероприятия.

Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. Он придал особую важность социально-экономическим проблемам, с которыми столкнулась Россия в период пандемии коронавируса.

Журналисты несколько раз задавали Пескову вопрос о дате послания парламенту, однако Кремль до сих официально не озвучил сроки. В декабре 2022 года Песков допустил, что послание Федеральному собранию может состояться в 2023 году. Он также исключил послание главы государства парламенту в письменной форме, подчеркнув, что такого не бывает.