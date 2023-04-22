Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:51, 22 апреля 2023Россия

Названы категории россиян с самой большой пенсией

Член ОП Виноградов: самая большая пенсия в РФ будет у представителей тяжелых профессий

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов назвал категории россиян с самой большой пенсией. По его словам, наибольшие выплаты будут у представителей тяжелых профессий, а также у жителей Крайнего Севера с соответствующим трудовым стажем, передает агентство «Прайм».

Эксперт напомнил, что также существует пенсия за выслугу лет, она начисляется федеральным гражданским служащим при условии стажа не менее 18,5 лет, военнослужащим, космонавтам, работникам летно-испытательного состава.

Порядок расчета пенсии за выслугу лет в каждом случае свой, как и ее размер. Например, жители Крайнего Севера и приравненных к нему регионов получают надбавку за тяжелые условия труда, вне зависимости от квалификации и типа работы. Ее размер зависит от суровости климатических условий.

Ранее стало известно, что в России решили удвоить возмещения по добровольным пенсионным накоплениям. Госдума в третьем чтении приняла законопроект об увеличении с 1,4 до 2,8 миллиона рублей порога возмещения средств граждан, которые находятся под управлением негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Немецкий министр заявил о приемлемости ударов по России. В Москве пообещали напомнить ему эти слова
Маск назвал время нового запуска корабля Starship
Военкоры сообщили о подрыве моста в Донбассе «шахид-мобилем» ВСУ
Валютный аналитик обвинил США в крахе доллара
Названы категории россиян с самой большой пенсией
Опубликованы кадры встречи российского танка с украинской пехотой
Глава МАГАТЭ сообщил об увиденных «военных приготовлениях» в районе ЗАЭС
В Китае ответили на призывы Запада оказать давление на Россию
Мать советника сенатора рассказала о похищенных мошенниками миллионах рублей
Путин поручил оптимизировать экспертные советы в органах власти
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.