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15:58, 22 апреля 2023Бывший СССР

Раскрыт необычный способ подготовки российских бойцов в зоне СВО

Опубликовано видео необычной подготовки бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Российских бойцов в ходе слаживания в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине учат определять, работает ли по ним противник из стрелкового оружия. Видео с необычным способом подготовки опубликовано в Telegram-канале 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады, относящейся к группировке «Центр».

На кадрах видно, как инструктор по боевой подготовке совершает выстрелы из автомата в непосредственной близости от головы бойца, находящегося в лежачем положении.

«Боец должен услышать и увидеть, как попадает в землю пуля, почувствовать запах пороха и акустический удар. Тогда в реальной боевой обстановке он сразу поймет, что по нему "работают", и сменит позицию», — объяснили авторы поста.

Ранее в сети появились кадры применения новейшего российского танка Т-14 «Армата» во время боевого слаживания в зоне спецоперации.

Варвара Кошечкина
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