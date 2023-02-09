Работу танка Т-14 «Армата» в зоне СВО показали на видео

Опубликованы первые кадры применения танка Т-14 «Армата» в зоне СВО

В сети появились кадры применения новейшего российского танка Т-14 «Армата» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На коротком ролике видно, как боевая машина стоит в поле и производит выстрел из пушки.

В декабре 2022 года были опубликованы кадры подготовки танков «Армата» в зоне СВО. Отмечалось, что экипажи танкового батальона проходят боевое слаживание на одном из полигонов.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец объяснял, что «Армата» сможет передавать данные о целях другим боевым машинам. «Этот танк появится на поле боя не просто как боевая единица. Это будет сетецентрический танк. Потому что он будет наблюдать на поле боя за ситуацией и передавать на танки Т-90 или Т-72 и положение на поле боя, и те цели, которые эти танки должны уничтожить в первую очередь. "Армата" тоже будет стрелять. Мы получаем Т-14 уже не просто как боевое железо, которое обладает особенностями тактико-технических характеристик, но и танк-управленец», — сказал он.

Ранее генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер рассказал, что предприятие может поставить на Украину свой новейший танк Panther. По его словам, с Киевом уже ведутся переговоры об экспорте танков. Поставки вооружения могут осуществиться через 15-18 месяцев.