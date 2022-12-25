Появились кадры подготовки танков «Армата» в зоне СВО
«Русская весна» опубликовала кадры подготовки танков «Армата» в зоне СВОСюжетСпециальная военная операция на Украине
Появились кадры подготовки танков «Армата» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Видео опубликовано в Telegram-канале издания «Русская весна».
Отмечается, что ранее телеведущий Владимир Соловьев писал, что экипажи танкового батальона, укомплектованного новейшими российскими танками Т-14 «Армата», проходят боевое сглаживание на одном из полигонов.
В сентябре испытатель боевых и специальных машин сборочного цеха «Уралвагонзавода» Евгений Булашев рассказал, что танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» является самой маневренной машиной среди российских танков.