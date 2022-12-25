Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:42, 25 декабря 2022Наука и техника

Появились кадры подготовки танков «Армата» в зоне СВО

«Русская весна» опубликовала кадры подготовки танков «Армата» в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Появились кадры подготовки танков «Армата» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Видео опубликовано в Telegram-канале издания «Русская весна».

Отмечается, что ранее телеведущий Владимир Соловьев писал, что экипажи танкового батальона, укомплектованного новейшими российскими танками Т-14 «Армата», проходят боевое сглаживание на одном из полигонов.

В сентябре испытатель боевых и специальных машин сборочного цеха «Уралвагонзавода» Евгений Булашев рассказал, что танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» является самой маневренной машиной среди российских танков.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Умер бывший главнокомандующий сухопутными войсками ВС РФ
Раздачу повесток на улицах Украины сняли на видео
Актер Юрий Гальцев поделился воспоминаниями о Москве своего детства
Косметолог сделала операцию по уменьшению щек и осталась с волдырями во рту
Минобороны доложило о разбитом месте дислокации наемников вблизи Артемовска
В ЛНР заявили о переброске подкрепления ВСУ под Сватово
Российские военные поразили две ротные группы ВСУ на южно-донецком направлении
Левандовски оценил победу Месси на чемпионате мира-2022
Появились кадры подготовки танков «Армата» в зоне СВО
В Минобороны назвали потери ВСУ на купянском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.