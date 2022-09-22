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Испытатель рассказал о преимуществе «Арматы»

Испытатель танков Булашев рассказал о маневренности танка Т-14 «Армата»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» является самой маневренной машиной среди российских танков. О преимуществе Т-14 рассказал водитель-испытатель боевых и специальных машин сборочного цеха «Уралвагонзавода» Евгений Булашев в интервью, которое опубликовано на сайте «Ростеха».

Первым танком, который испытывал Булашев, стал Т-72 «Урал». Также он работал с усовершенствованными Т-72, Т-90М «Прорыв» и боевой машиной поддержки танков (БМПТ).

«Т-14 на платформе "Армата" — танк наиболее маневренный из всех, что мне приходилось испытывать», — отметил водитель-испытатель.

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Своим любимым танком Булашев назвал Т-90М «Прорыв». Модернизированная машина получила автоматическую коробку передач. «Многие пытаются сравнить его с предшественником Т-90, но все-таки это новая, совсем другая машина», — уточнил испытатель.

В августе на форуме «Армия-2022» представили экспортную версию танка Т-14 на платформе «Армата». Машину показали на стенде компании «Рособоронэкспорт».

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Даниил Иринин
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