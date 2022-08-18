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На «Армии-2022» представили экспортную «Армату»

На форуме «Армия-2022» представили экспортную версию танка Т-14 «Армата»

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Экспортную версию российского танка Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» представили на стенде компании «Рособоронэкспорт» на форуме «Армия-2022». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что компания впервые демонстрирует экспортную версию машины. На выставке IDEX-2021 в Абу-Даби танк презентовали в виде масштабной модели.

Танк Т-14 «Армата» впервые продемонстрировали на параде Победы в 2015 году. Т-14 отличается от машин прошлых поколений необитаемой башней и бронированной капсулой для экипажа. Защищенность машины обеспечивает динамическая защита «Малахит» и комплекс активной защиты «Афганит».

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В июне военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что Т-14 обладает преимуществами перед новым немецким танком KF51 Panther. «Армата» относится к четвертому поколению танков, а немецкая машина — к третьему.

В декабре 2021 года источники издания «Военно-промышленный курьер» сообщили, что в ходе испытаний «Арматы» в Сирии выявили ряд проблемных решений.

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Даниил Иринин
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