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Военный эксперт назвал преимущества Арматы

Военный эксперт Леонков: «Армата» превосходит немецкий Panther по многим показателям

Фото: RIA Novosti / Reuters

Российский танк Т-14 «Армата» обладает неоспоримыми преимуществами перед новым немецким танком Panther KF51 и превосходит его по многим показателям. Такое мнение выразил военный эксперт Алексей Леонков в интервью «ПолитЭксперт».

Леонков считает, что власти Германии погорячились, заявив, что их новинка превосходит Т-14 «во всех отношениях». Он напомнил, что Panther на сегодняшний день существует лишь в виде концепта, в то время как «Армата» уже выпущена более чем в 100 экземплярах и проходит войсковую эксплуатацию.

«До этого в Германии говорили про танк на основе Leopard — Revolution MBT. Они тоже заявляли, что он будет конкурентом Т-14. Но дальше концепта он не пошел», — объяснил эксперт.

Кроме того, заметил Леонков, даже на бумаге Panther не превосходит российский Т-14, поскольку «Армата» относится к четвертому поколению танков, в то время как немецкая разработка, судя по характеристикам, — к третьему.

Ранее немецкий концерн Rheinmetall представил основной танк KF51 Panther на выставке Eurosatory. Машина получила пушку калибра 130 миллиметров, системы активной и пассивной защиты и 12,7-миллиметровый пулемет. Предполагается, что перспективная боевая машина может стать заменой танку Leopard 2.

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Марина Совина
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