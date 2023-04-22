Назван единственный понизивший цены на отдых регион России

Исполнительный директор АТОР назвала Крым единственный регионом, понизившим цены на отдых

Республику Крым назвали единственным регионом России, который понизил цены на отдых по сравнению с 2022 годом. Об этом исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила в эфире радио «Говорит Москва».

Эксперт отметила, что, несмотря на все логистические сложности, полуостров войдет в топ-5 самых востребованных мест для отпуска в предстоящем летнем сезоне. При этом она уточнила, что динамика поездок будет не такой, как в 2021 году, когда Крым побил рекорд, однако регион не повышает цены.

«Снижение цен будет, пусть незначительным и не у всех объектов, но будет. Отельеры Крыма заинтересованы, чтобы туристы к ним поехали», — поделилась Ломидзе.

Кроме того, спикер понадеялась на увеличение количества поездов в Крым и сокращение точек досмотра на Крымском мосту. По ее словам, это сократит время ожидания туристов, которые планируют поездку на полуостров на личном автомобиле.

Ранее в апреле Майя Ломидзе и вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с «Лентой.ру» заявили, что самым популярным направлением для отдыха россиян летом станет побережье Черного моря. По словам Барзыкина, в прошлом году Краснодарский край принял 17 с лишним миллионов туристов, а бронирование на май и лето показывает рост спроса на 10-15 процентов.