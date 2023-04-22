Российские десантники успешно поразили укрепленные позиции ВСУ

Минобороны: десантники ВС РФ успешно поразили укрепленные позиции ВСУ в лесу

Артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооруженных сил (ВС) России успешно поразили укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесном массиве. Соответствующую видеозапись в субботу, 22 апреля, опубликовало Министерство обороны России.

«В последний момент украинские военнослужащие заметили разведывательный беспилотник, но было слишком поздно. Координаты вражеских укреплений уже были переданы нашим артиллеристам-десантникам», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Отмечается, что российские военнослужащие уничтожили опорные пункты противника вместе с личным составом залпами 120-миллиметровой самоходной артиллерийско-минометной установкой (САУ) «Нона-С».

Ранее сообщалось, что российские военные подразделения группировки Вооруженных сил России «Восток» на южнодонецком направлении уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины. Опорный пункт был уничтожен экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1.