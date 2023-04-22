Российские военные ударили по опорному пункту ВСУ на южнодонецком направлении
Российские военные подразделения группировки Вооруженных сил (ВС) России «Восток» на южнодонецком направлении уничтожила опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
Он уточнил, что это произошло в районе Угледара. Опорный пункт был уничтожен экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1, отметил Гордеев.
Кроме того, на южнодонецком направлении ВС РФ пресекли попытку проведения противником разведки боем передовых позиций группировки. По словам Гордеева, потери ВСУ составили 5 военнослужащих. Также в ходе контрбатарейной борьбы расчеты российских самоходных артиллерийских установок уничтожили гаубицы и три минометных расчета противника.
Ранее российские военные подразделения группировки «Восток» обнаружили расчет миномета Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром с помощью радиолокационной станции (РЛС) артиллерийской разведки «Зоопарк».