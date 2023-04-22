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05:49, 22 апреля 2023Бывший СССР

Российские военные ударили по опорному пункту ВСУ на южнодонецком направлении

Пресс-центр группы «Восток»: ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Угледара

Фото: Head of Donetsk Civil-Military Administration Pavlo Kyrylenko / Reuters

Российские военные подразделения группировки Вооруженных сил (ВС) России «Восток» на южнодонецком направлении уничтожила опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Он уточнил, что это произошло в районе Угледара. Опорный пункт был уничтожен экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1, отметил Гордеев.

Кроме того, на южнодонецком направлении ВС РФ пресекли попытку проведения противником разведки боем передовых позиций группировки. По словам Гордеева, потери ВСУ составили 5 военнослужащих. Также в ходе контрбатарейной борьбы расчеты российских самоходных артиллерийских установок уничтожили гаубицы и три минометных расчета противника.

Ранее российские военные подразделения группировки «Восток» обнаружили расчет миномета Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром с помощью радиолокационной станции (РЛС) артиллерийской разведки «Зоопарк».

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Марина Совина
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