Российские войска пресекли действия украинских диверсантов в ДНР
Российские войска пресекли действия диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Павловки в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в субботу, 22 апреля, сообщили журналистам в Минобороны России.
По данным российского оборонного ведомства, на южнодонецком и запорожском направлениях российские военнослужащие огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесли поражение по подразделениям противника. Уточняется, что удары были совершены в районах Угледар, Временевка ДНРи в районе села Белогорье Запорожской области.
Отмечается, что за прошедшие сутки потери противника на южнодонецком и запорожском направлениях составили до 20 украинских военнослужащих. Также были уничтожены два автомобиля и гаубица Д-20.
Ранее сообщалось, что российские штурмовые отряды взяли под контроль три квартала Артемовска (украинское название — Бахмут). Подчеркивается, что бои продолжаются в западных кварталах города.