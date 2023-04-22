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13:51, 22 апреля 2023Россия

Российские войска пресекли действия украинских диверсантов в ДНР

Минобороны: в районе Павловки в ДНР пресечены действия группы украинских диверсантов

Фото: РИА Новости

Российские войска пресекли действия диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Павловки в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в субботу, 22 апреля, сообщили журналистам в Минобороны России.

По данным российского оборонного ведомства, на южнодонецком и запорожском направлениях российские военнослужащие огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесли поражение по подразделениям противника. Уточняется, что удары были совершены в районах Угледар, Временевка ДНРи в районе села Белогорье Запорожской области.

Отмечается, что за прошедшие сутки потери противника на южнодонецком и запорожском направлениях составили до 20 украинских военнослужащих. Также были уничтожены два автомобиля и гаубица Д-20.

Ранее сообщалось, что российские штурмовые отряды взяли под контроль три квартала Артемовска (украинское название — Бахмут). Подчеркивается, что бои продолжаются в западных кварталах города.

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Варвара Кошечкина
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