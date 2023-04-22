Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:27, 22 апреля 2023Бывший СССР

Военкоры сообщили о взятии бойцами ЧВК «Вагнер» вокзала Артемовска

РВ: российские бойцы прорвали оборону ВСУ вдоль железной дороги и взяли вокзал Артемовска

Фото: «Военкоры русской весны»

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли вокзал Артемовска (украинское название — Бахмут) под контроль и прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) вдоль железной дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

По информации издания, ЧВК наступает из центральной части города к западу, зачистив территорию отеля «Транзит» и отбросив ВСУ от занимаемых позиций.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков отчитался, что российские штурмовые отряды взяли под контроль три квартала Артемовска. Поддержку штурмовикам оказывают бойцы российских воздушно-десантных войск — во время боев они прикрывают фланги штурмовиков.

Артемовск с населением около 70 тысяч человек располагается в 60 километрах к северу от Донецка. Бои за населенный пункт продолжаются уже более восьми месяцев — ВСУ держат оборону в городе с августа 2022 года. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, контроль над Артемовском позволит российским Вооруженным силам наступать вглубь Украины. Министр также назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Сын Пескова рассказал о получении медали «За отвагу» в ЧВК «Вагнер»
Волочкова продемонстрировала шпагат и развеселила пользователей сети
Трамп анонсировал выход своей книги
Евродепутат сравнил преимущества Молдавии и Румынии в евроинтеграции
Украинский генерал посоветовал ВСУ использовать тактику нацистов
Юлия Меньшова поделилась ностальгическими воспоминаниями о типовых домах СССР
В ФРГ высылку дипломатов объяснили желанием уменьшить «присутствие спецслужб»
Запад призвали готовиться к провалу контрнаступления Украины
Экс-премьера Британии обвинили в оскорблении подчиненных
Российский тренер объяснил поражение команды присутствием разгильдяя
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.