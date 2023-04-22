Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:47, 22 апреля 2023Россия

В Минобороны рассказали о ремонте арторудий в полевых условиях СВО

Российские военные освоили способы ремонта и восстановления арторудий в полевых условиях

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Специалисты по ремонту вооружения Центрального военного округа (ЦВО) Вооруженных сил (ВС) РФ освоили способы ремонта и восстановления артиллерийских орудий в полевых условиях. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, они также могут заменять неисправные стволы в полевых условиях в зоне проведения специальной военной операции (СВО). «Ранее такие операции проводились только на заводах-изготовителях боевых орудий», — объяснили в министерстве.

В Минобороны рассказали, что это позволяет значительно сократить время на ремонт артиллерийских систем и поставить их в строй практически за считанные часы. «Возвращают в бой не только бронетехнику и автотранспорт, но и системы залпового огня, буксируемые артиллерийские орудия», — уточнили военные. При этом, если модуль слишком серьезно поврежден, его сразу меняют на новый, поставленный прямо с завода.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Западу стоит взять на себя более активную роль в обслуживании предоставленного Киеву вооружения, в том числе в непосредственной близости к зоне ведения боевых действий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило об уничтожении склада ВСУ со снарядами
В Минобороны рассказали о ремонте арторудий в полевых условиях СВО
«Турникгерл» в московском метро рассмешила пользователей сети
Российские военные уничтожили более 50 бойцов ВСУ на запорожском направлении
Иностранное судно село на мель у российского берега
Киркорова заподозрили в ЛГБТ-пропаганде
Трамп пообещал добиться экономической независимости от Китая
Оценена эффективность российских планирующих бомб в ходе спецоперации на Украине
Трамп пообещал остановить конфликт на Украине сразу после победы на выборах
«Нафтогаз Украины» провел переговоры с нефтяными корпорациями США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.