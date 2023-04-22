В Минобороны рассказали о ремонте арторудий в полевых условиях СВО

Российские военные освоили способы ремонта и восстановления арторудий в полевых условиях

Специалисты по ремонту вооружения Центрального военного округа (ЦВО) Вооруженных сил (ВС) РФ освоили способы ремонта и восстановления артиллерийских орудий в полевых условиях. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, они также могут заменять неисправные стволы в полевых условиях в зоне проведения специальной военной операции (СВО). «Ранее такие операции проводились только на заводах-изготовителях боевых орудий», — объяснили в министерстве.

В Минобороны рассказали, что это позволяет значительно сократить время на ремонт артиллерийских систем и поставить их в строй практически за считанные часы. «Возвращают в бой не только бронетехнику и автотранспорт, но и системы залпового огня, буксируемые артиллерийские орудия», — уточнили военные. При этом, если модуль слишком серьезно поврежден, его сразу меняют на новый, поставленный прямо с завода.

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