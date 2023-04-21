На Украине попросили Запад направить специалистов по обслуживанию вооружения

Министр обороны Украины попросил Запад направить специалистов по обслуживанию вооружения

Западу стоит взять на себя более активную роль в обслуживании предоставленного Украине вооружения, в том числе в непосредственной близости к зоне ведения боевых действий. Об этом министр обороны республики Алексей Резников заявил в интервью американскому журналу Newsweek.

Он попросил западных партнеров Киева нанять соответствующих специалистов и пообещал сделать «все возможное, чтобы организовать их приезд на Украину». При этом глава ведомства указал на то, что «отправить танк на ремонт в Европу очень сложно».

«Если бы сюда приезжали специалисты с доступом к необходимым документам, это бы очень помогло», — подчеркнул министр.

Ранее Резников подтвердил прибытие на Украину американских систем противовоздушной обороны Patriot. Позднее командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук сообщил, что соответствующие зенитные ракетные комплексы уже несут боевое дежурство в республике.