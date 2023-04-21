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10:47, 21 апреля 2023Бывший СССР

Глава Воздушных сил Украины опубликовал фото на фоне ЗРК Patriot

Глава Воздушных сил Украины Олещук опубликовал фото на фоне ЗРК Patriot и попросил F-16

Изображение: Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук опубликовал фото на фоне зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и заявил, что установки уже несут боевое дежурство. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Он также отметил, что противовоздушная оборона (ПВО) Украины располагает западными системами, такими как NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard, пусть и не в большом количестве.

«Чтобы пазл перспективной украинской ПВО окончательно сложился, воздушным силам нужен F-16!» — сказал глава ВС Украины.

Ранее спикер ВС Украины Юрий Игнат сообщил, что Украина вскоре получит от Запада новую партию военной помощи. По словам Игната, Киев ожидает получить от западных стран системы ПВО.

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Алевтина Запольская
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