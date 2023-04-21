Глава Воздушных сил Украины опубликовал фото на фоне ЗРК Patriot

Глава Воздушных сил Украины Олещук опубликовал фото на фоне ЗРК Patriot и попросил F-16

Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук опубликовал фото на фоне зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и заявил, что установки уже несут боевое дежурство. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Он также отметил, что противовоздушная оборона (ПВО) Украины располагает западными системами, такими как NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard, пусть и не в большом количестве.

«Чтобы пазл перспективной украинской ПВО окончательно сложился, воздушным силам нужен F-16!» — сказал глава ВС Украины.

Ранее спикер ВС Украины Юрий Игнат сообщил, что Украина вскоре получит от Запада новую партию военной помощи. По словам Игната, Киев ожидает получить от западных стран системы ПВО.