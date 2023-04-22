Описано будущее курса рубля

Экономист Григорьев допустил падение курса рубля в пределах 2-4 единиц

В ближайшее время рубль будет находиться примерно на тех же позициях, что и сейчас, но в перспективе одной-двух недель курс может измениться, полагает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. О будущем национальной валюты он высказался в беседе с «Лентой.ру».

21 апреля Центральный Банк России установил официальный курс доллара на уровне 81,6 рубля, евро — 89,5 рубля.

«Я думаю, что какое-то время он будет находиться примерно в этих границах, колебания будут достаточно небольшими — в пределах рубля. Более отчетливо сказать [о его будущем] можно будет попозже, в пределах недели-двух», — поделился Григорьев.

Что влияет

По словам экономиста, сейчас негативно на курс рубля влияют два фактора. Во-первых, отсутствие уверенности в устойчивости роста цен на нефть. Во-вторых, планы стран «Большой семерки» (G7) запретить весь экспорт товаров в Россию за исключением некоторых.

Понятно, что, если это произойдет, это ухудшит определенным образом экономическую ситуацию в России, потому что товары станут дороже и дефицитнее Владимир Григорьев экономист

Поэтому дальнейший тренд по курсу рубля будет зависеть от цен на нефть и решения «Большой семерки», убежден собеседник «Ленты.ру». Если экспорт товаров в Россию действительно запретят, в худшем случае рубль упадет на 2-4 единицы, считает он.

«Но я не думаю, что это будет долгосрочный процесс, потому что у нас должен заработать в конце мая-июне эффект от того, что изменится формула расчетов нефтяных доходов — она будет более выгодня для рубля и просто большее количество валюты станет поступать на рынок. Это стабилизирует курс», — подытожил Григорьев.

Ранее стало известно, что представители стран G7 обсуждают возможность практически полного запрета экспорта в Россию в преддверии запланированного на 19-21 мая саммита в Хиросиме. Однако предполагалось, что могут быть сделаны несколько исключений. Речь идет о медикаментах, сельскохозяйственной продукции и продовольствии.