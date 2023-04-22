Зеленский ввел санкции против 25 россиян и 322 российских компаний

Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против 25 россиян, под них попали родственники предпринимателя Владимира Потанина и сенатора Сулеймана Керимова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указы.

Всего в ограничительный список попали 40 человек, в том числе 25 россиян, восемь граждан Мали, четыре гражданина Швейцарии, два иранца и один человек с неустановленным гражданством. Санкционные меры включают блокировку активов, ограничение на торговлю и транзит ресурсов, запрет на участие в приватизации на Украине, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, лишение украинских госнаград.

Кроме того, Киев ввел рестрикции против российских оборонных и технологических предприятий. Под них попали 322 компании, в том числе Научно-технический центр «Орион» ФСБ РФ, АО «Радиоприборснаб», АО «Завод Протон» и другие. Ограничительные меры ввели сроком на десять лет.

15 апреля сообщалось, что Зеленский решением Совета национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 438 физических лиц и 254 компаний из России. Среди организаций в черных списках оказались «Яндекс», компании структуры Газпрома, 1С.