Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:21, 15 апреля 2023Бывший СССР

Зеленский ввел санкции в отношении сотен россиян и компаний из России

Президент Украины Зеленский ввел санкции в отношении 438 россиян и 254 компаний из России

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении сотен граждан России и российских компаний. Указы опубликованы в субботу, 15 апреля, на сайте офиса Зеленского.

Всего под ограничения попали 438 физических лиц, они разбиты на два списка. В первом значатся 351 человек, в отношении них применены «персональные специальные экономические и другие ограничительные меры», как отмечается в пояснении. Санкции в отношении всех их введены на 10 лет.

Также ограничения коснулись 254 российских компаний, среди которых «Яндекс», компании структуры Газпрома, 1С.

Санкции введены решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В другом списке указаны 87 человек, среди которых множество спортсменов, а также дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Зеленский ввел санкции в отношении сотен россиян и компаний из России
Навка рассказала о звонке Костомарова из реанимации
Российский приграничный поселок обстреляли со стороны Украины
Самолет ООН уничтожили во время боев в аэропорту Хартума в Судане
Москвичи скупили все самые дорогие куличи по 29 тысяч рублей накануне Пасхи
Российскую туристку избили в хаммаме турецкого отеля из-за национальности
Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о брошенных телах украинских солдат в Артемовске
Зеленский поговорил с Макроном
Водитель фургона набросился на пешехода с монтировкой и попал на видео
Авербух прокомментировал введенные против него санкции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.