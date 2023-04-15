Зеленский ввел санкции в отношении сотен россиян и компаний из России

Президент Украины Зеленский ввел санкции в отношении 438 россиян и 254 компаний из России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении сотен граждан России и российских компаний. Указы опубликованы в субботу, 15 апреля, на сайте офиса Зеленского.

Всего под ограничения попали 438 физических лиц, они разбиты на два списка. В первом значатся 351 человек, в отношении них применены «персональные специальные экономические и другие ограничительные меры», как отмечается в пояснении. Санкции в отношении всех их введены на 10 лет.

Также ограничения коснулись 254 российских компаний, среди которых «Яндекс», компании структуры Газпрома, 1С.

Санкции введены решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В другом списке указаны 87 человек, среди которых множество спортсменов, а также дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу.