Украина ввела санкции против дочери Шойгу

Президент Украины Зеленский ввел санкции против дочери министра обороны России Шойгу

Под новые санкции Украины попала Ксения Шойгу, дочь главы Минобороны России Сергея Шойгу. Указ о санкциях подписал президент страны Владимир Зеленский, он опубликован на сайте офиса.

Отмечается, что принимаемые против Шойгу на следующие 50 лет персональные ограничения предусматривают блокировку активов, полную остановку торговых операций, а также транзита, полетов и перевозок товаров на территории Украины.

Кроме того, Киев ввел санкции против ряда российских спортсменов — среди них тренер и хореограф по фигурному катанию Илья Авербух и футболист московского ЦСКА Игорь Акинфеев.

В санкционный список также попали фигуристы Иван Букин, Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева и Дмитрий Алиев, футболисты Юрий Газинский и Динияр Билялетдинов, гимнасты Артур Далалоян и Светлана Хоркина, лыжница Вероника Степанова.