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15:45, 15 апреля 2023Спорт

Зеленский ввел санкции против Авербуха и Акинфеева

Президент Украины Зеленский ввел санкции против тренера Авербуха и футболиста Акинфеева

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских спортсменов — среди них тренер и хореограф по фигурному катанию Илья Авербух и футболист московского ЦСКА Игорь Акинфеев. Указ доступен на сайте офиса президента страны.

В список также попали, в частности, фигуристы Иван Букин, Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева и Дмитрий Алиев, футболисты Юрий Газинский и Динияр Билялетдинов, гимнасты Артур Далалоян и Светлана Хоркина, лыжница Вероника Степанова.

Согласно документу, ограничительные меры будут действовать десять лет.

14 апреля Минспорта Украины запретило украинским атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами. В ответ на это Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что украинское правительство не вправе решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпийских играх 2024 года до сих пор не принято.

Анастасия Борисова
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