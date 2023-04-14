В МОК сделали заявление после запрета украинцам соревноваться с россиянами

В МОК заявили, что запрет соревноваться с россиянами нанесет ущерб украинским спортсменам

В Международном олимпийском комитете (МОК) сделали заявление после запрета украинцам соревноваться с россиянами и белорусами. Пресс‑службу организации цитирует «Матч ТВ».

«МОК всегда утверждал, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в тех или иных международных соревнованиях», — говорится в сообщении. Отмечается, что запрет нанесет ущерб только украинским спортсменам и национальным федерациям.

Ранее Министерство спорта Украины запретило украинским атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами. По положениям приказа, нарушающие это правило федерации будут лишены статуса национальных.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.