Украина ввела санкции против «Яндекса», Газпрома и Rambler&Co

Президент Украины Зеленский ввел санкции против компаний «Яндекс» и Rambler&Co

Украина ввела санкции против ряда российских компаний, среди которых «Яндекс», Rambler&Co, а также «Газпромнефть — цифровые решения» и «Газпром автоматизация». Полный список российских компаний, попавших под санкции, приводится в указе украинского президента Владимира Зеленского.

Всего ограничения коснулись 254 юридических лиц, абсолютное большинство из которых зарегистрировано в России. Отмечается, что только одна компания в списке зарегистрирована в Казахстане, а другая — в украинской Одессе.

Под новые санкции Киева также попала Ксения Шойгу, дочь главы Минобороны России Сергея Шойгу. Персональные ограничения предусматривают блокировку активов, полную остановку торговых операций, а также транзита, полетов и перевозок товаров на территории Украины.