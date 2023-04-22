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11:28, 22 апреля 2023Бывший СССР

Подполковник спецназа ВСУ погиб в Запорожской области

Подполковник украинского спецназа Очеретнюк погиб в бронемашине в Запорожской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подполковник спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Очеретнюк погиб в бронемашине в Запорожской области. Об этом сообщает портал «Военное обозрение» со ссылкой на российских военных корреспондентов.

По данным издания, офицер спецназа погранвойск ВСУ погиб, когда российские военные нанесли удар по его технике из противотанкового ракетного комплекса.

«Военное обозрение» уточнило, что Очеретнюк погиб еще в середине марта, однако сообщения о его смерти появились лишь сейчас.

Предполагается, что офицер погиб при попытке провести разведку боем.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России на купянском направлении вскрыли и ликвидировали две группы украинских диверсантов, а также уничтожили гаубицу 2С3 «Акация».

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Марк Леонов
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