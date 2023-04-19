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06:12, 19 апреля 2023Бывший СССР

ВС России уничтожили две группы украинских диверсантов на купянском направлении

Российские войска вскрыли и уничтожили на купянском направлении две группы диверсантов ВСУ

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России на купянском направлении вскрыли и ликвидировали две группы украинских диверсантов, а также уничтожили гаубицу 2С3 «Акация», об этом пишет РИА Новости со ссылкой на офицера пресс-центра группировки «Запад» Дмитрия Шепелявцева.

По его словам, российская армия ликвидировала две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны. Кроме того, артиллерия сорвала три ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Ольшана, Тимковка и Табаевка. Была уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация».

Ранее военнослужащие группировки «Запад» на купянском направлении ликвидировали диверсантов ВСУ. Они также были из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

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Марина Совина
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