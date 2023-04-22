Москвичам назвали дату самого теплого апрельского дня

Научрук Гидрометцентра Вильфанд: 24 апреля станет самым теплым днем в Москве

Самым теплым днем апреля в Москве станет понедельник, 24 апреля. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

По его словам, ожидается южный ветер. Температура воздуха ночью повысится до 6-8 градусов, днем будет достигать 20-22. «Такая погода примерно на пять градусов будет выше нормы», — отметил научрук Гидрометцентра. Он уточнил, что такой температурный режим практически аналогичен погоде последней неделе мая.

Ранее метеоролог Вильфанд рассказал москвичам, что в ближайшие дни погода в российской столице будет максимально соответствовать климатическим нормам 1 мая. «Это достаточно комфортная температура: ночью около 5 градусов, днем 15-17, а в воскресенье и понедельник даже до 20 градусов с малой облачностью», — сообщил он.