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08:04, 22 апреля 2023Мир

В Японии подготовились к возможному запуску спутника КНДР

Kyodo: в Японии готовятся к реагированию на возможный запуск спутника КНДР
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: Globallookpress.com

Минобороны Японии приступило к подготовке сил реагирования на возможный запуск военного спутника-разведчика КНДР, пишет агентство Kyodo.

Как уточнили источники, военные разворачивают наземные комплексы Patriot PAC-3, также планируется привлечь к операции корабли с комплексами Aegis, вооруженные ракеты-перехватчики SM-3. Кроме того, японские власти изучают вариант размещения Patriot PAC-3 на юге страны.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал, что КНДР запустит военный спутник-шпион, как и планировалось. Глава государства дал приказ официальным лицам подготовить запуск первого летательного аппарата в соответствии с установленным планом.

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Марина Совина
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