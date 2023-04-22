В Японии подготовились к возможному запуску спутника КНДР

Kyodo: в Японии готовятся к реагированию на возможный запуск спутника КНДР

Минобороны Японии приступило к подготовке сил реагирования на возможный запуск военного спутника-разведчика КНДР, пишет агентство Kyodo.

Как уточнили источники, военные разворачивают наземные комплексы Patriot PAC-3, также планируется привлечь к операции корабли с комплексами Aegis, вооруженные ракеты-перехватчики SM-3. Кроме того, японские власти изучают вариант размещения Patriot PAC-3 на юге страны.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал, что КНДР запустит военный спутник-шпион, как и планировалось. Глава государства дал приказ официальным лицам подготовить запуск первого летательного аппарата в соответствии с установленным планом.