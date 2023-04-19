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01:49, 19 апреля 2023Мир

Ким Чен Ын пообещал запуск военного спутника-шпиона

Yonhap: Ким Чен Ын пообещал запуск военного спутника-шпиона КНДР, как и планировалось
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал, что КНДР запустит военный спутник-шпион, как и планировалось. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

По его информации, глава государства дал приказ официальным лицам подготовить запуск первого летательного аппарата в соответствии с установленным планом.

Ким Чен Ын также приказал развернуть серию спутников-шпионов для усиления разведывательных возможностей страны, отмечает агентство.

В декабре Северная Корея провела испытания, связанные с разработкой спутника-шпиона. В ходе испытания был запущен тестовый разведывательный аппарат. Запуск прошел на ракетном полигоне Сохэ. Также стало известно о планах Пхеньяна завершить разработку первого военного разведывательного спутника в апреле следующего года.

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Марина Совина
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