Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:33, 19 декабря 2022Мир

КНДР провела связанное с разработкой спутника-шпиона испытание

Yonhap: КНДР провела испытание, связанное с разработкой спутника-шпиона

Северная Корея провела испытания, связанные с разработкой спутника-шпиона. Подробности запуска приводит южнокорейское издание Yonhap.

По его информации, в ходе испытания был запущен тестовый разведывательный аппарат. Запуск прошел на ракетном полигоне Сохэ.

Агентство сообщило о планах КНДР завершить разработку первого военного разведывательного спутника в апреле следующего года.

Ранее в Южной Корее сообщили, что КНДР запустила баллистические ракеты из провинции Пхенан-Пукто как возможный ответ на принятие резолюции в ООН с призывом улучшить ситуацию с правами человека в народной республике. В Yonhap рассказали, что пуск был произведен из района уезда Тончхан, где расположен крупный ракетный полигон, направленный в сторону Японского моря. «Усиливая наблюдение, наши военные поддерживают полную готовность в тесном сотрудничестве с США», — подчеркнули в комитете.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира
Два человека пострадали при обстреле российского поселка со стороны ВСУ
В России предложили изменить систему оплаты ЖКУ
Раскрыты источники финансирования первой столичной электростанции за городом
Папа Римский процитировал Достоевского
Художница смастерила из прозрачной пленки платье как у Хайди Клум и обрела славу
Дальностей турецкой ракеты «Тайфун» увеличат до тысячи километров
Врач назвал главные отличия свиного гриппа от коронавируса
Солист группы «На-На» отреагировал на сообщения о госпитализации дочери
Капитан сборной Франции объяснил поражение команды на чемпионате мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.