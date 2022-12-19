КНДР провела связанное с разработкой спутника-шпиона испытание

Yonhap: КНДР провела испытание, связанное с разработкой спутника-шпиона

Северная Корея провела испытания, связанные с разработкой спутника-шпиона. Подробности запуска приводит южнокорейское издание Yonhap.

По его информации, в ходе испытания был запущен тестовый разведывательный аппарат. Запуск прошел на ракетном полигоне Сохэ.

Агентство сообщило о планах КНДР завершить разработку первого военного разведывательного спутника в апреле следующего года.

Ранее в Южной Корее сообщили, что КНДР запустила баллистические ракеты из провинции Пхенан-Пукто как возможный ответ на принятие резолюции в ООН с призывом улучшить ситуацию с правами человека в народной республике. В Yonhap рассказали, что пуск был произведен из района уезда Тончхан, где расположен крупный ракетный полигон, направленный в сторону Японского моря. «Усиливая наблюдение, наши военные поддерживают полную готовность в тесном сотрудничестве с США», — подчеркнули в комитете.