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10:50, 18 декабря 2022Мир

В Южной Корее сообщили подробности пуска КНДР баллистических ракет

Yonhap: КНДР запустила баллистические ракеты из провинции Пхенан-Пукто

Фото: KCNA / Reuters

КНДР запустила баллистические ракеты из провинции Пхенан-Пукто как возможный ответ на принятие резолюции в ООН с призывом улучшить ситуацию с правами человека в народной республике. О подробностях пуска сообщает южнокорейское издание Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

В агентстве рассказали, что пуск был произведен в период с 11:13 до 12:05 по местному времени (05:13 — 06:05 по Москве) из района уезда Тончхан, где расположен крупный ракетный полигон, направленный в сторону Японского моря. Ракеты пролетели около 500 километров и были запущены под крутым углом.

«Усиливая наблюдение, наши военные поддерживают полную готовность в тесном сотрудничестве с США», — подчеркнули в комитете.

В военном ведомстве также указали, что Южная Корея готова дать «сокрушительный ответ на любые провокации» со стороны Северной Кореи. Сеул осудил запуск как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, подрывающее мир и стабильность в регионе.

Ранее Береговая охрана Японии рассказала, что Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты. Японские сторожевые корабли призвали суда, которые находятся в регионе, не приближаться к обломкам ракеты в случае их обнаружения. В этом случае советуется немедленно связаться с властями.

16 декабря Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что КНДР провела наземное испытание твердотопливного ракетного двигателя большой тяги, в котором используется технология управления вектором тяги. Его тяга составила 140 тонна-сил. Испытания прошли на космодроме Сохэ.

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Виктория Кондратьева
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