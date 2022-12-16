КНДР испытала двигатель для вооружения нового типа

КНДР испытала твердотопливный двигатель большой тяги для вооружения нового типа

КНДР провела наземное испытание твердотопливного ракетного двигателя большой тяги, в котором используется технология управления вектором тяги. Новый двигатель позволит в будущем создать стратегическое оружие нового типа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Нынешнее испытание нацелено на подтверждение всех технических характеристик сверхмощного твердотопливного реактивного двигателя, в который внедрена технология управления вектором тяги», — говорится в сообщении.

В заявлении ЦТАК отметили, что все технические показатели, включая тягу двигателя, удельный импульс и функцию управления вектором тяги, соответствуют заявленным характеристикам. Ракетный двигатель испытали на космодроме Сохэ. Его тяга составила 140 тонна-сил. «Это важное испытание обеспечило надежную научно-техническую гарантию для разработки еще одной системы стратегического оружия нового типа», — пишет агентство.

В октябре южнокорейские военные обнаружили пуск двух баллистических ракет малой дальности с территории КНДР, который провели в ходе ракетных испытаний. Ракеты были запущены в сторону Японского моря.

В сентябре японское издание Nikkei отметило, что КНДР продемонстрировала резкое улучшение характеристик своих ракет с 2019 года. Большинство боеприпасов перевели на твердотопливные двигатели.